На Винничине 14 тыс. участников АТО и ООС получили землю

В Винницкой области 14 тыс. участников боевых действий на Донбассе получили в собственность земельные участки для ведения индивидуального садоводства и для личного крестьянского хозяйства, общей площадью 20 970 га, передает «АрмияInform».

В то же время, по данным Главного управления Госгеокадастра в Винницкой области, ходатайство на получение земли удовлетворили не всем желающим. Одной из причин отказа является неправильное оформление документов или отсутствие некоторых справок у воинов.

«Из около 22 тыс. заявлений, поступивших к нам от участников боевых действий, больше 19 тыс. получили приказы о предоставлении разрешений на разработку проектов землеустройства по отводу земельных участков. К примеру, в этом году к нам обратились более 3 тыс. бойцов. Из них – 2 816 уже получили приказы о предоставлении разрешений на разработку проектов землеустройства на общую площадь 3 620 га. Остальные запросов пока в процессе обработки», – рассказала пресс-секретарь Главного управления Госгеокадастра в Винницкой области Ирина Присяжная.

Так, среди самых популярных районов области на получение земельных участков –Винницкий, Казатинский, Хмельницкий, Гайсинский и Калиновский районы.

Кроме того, предоставлено разрешение на разработку документации по землеустройству по отводу земельных участков в собственность 234 членам семей погибших на войне на общую площадь 316 га.