Стрельба в Москве может быть связана с выступлением Путина, – Reuters

Стрельба у здания ФСБ России в Москве, возможно, планировалась в связи с выступлением президента РФ Владимира Путина по случаю Дня работников органов безопасности. Об этом со ссылкой на Reuters, пишет «Новое время».

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов в связи с перестрелкой.

Ранее сообщалось, что в Москве сегодня, 19 декабря, неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка. Преступника нейтрализовали, его личность устанавливается.