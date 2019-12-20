В «ГАИ ДНР» пояснили, когда авто может ездить с украинскими госномерами

В «ДНР» разрешают водителям ездить с украинскими госномерами, но с условием, что автомобиль перерегистрирован в «республике» и на него есть местные «документы». Об этом сообщает «республиканская» газета.

Как отметили в «управлении ГАИ МВД ДНР», на начало декабря на «республиканские» номерные знаки получили порядка 310 тыс. единиц транспортных средств. Местная регистрация авто и получение «республиканских» водительских удостоверений, техпаспортов в «ДНР» обязательны, срок «отсрочки» истек 1 августа 2018 года.

Если автовладелец не перерегистрировал автомобиль, предусмотрены штрафы и задержание транспортного средства:

сумма штрафа составляет от 340 до 510 руб. (130 – 195 грн по местному курсу валют);

при этом транспортное средство задерживается и доставляется на штрафстоянку;

за повторное в течение года такое «нарушение» штраф уже – от 510 до 1020 руб. (195 – 390 грн), а также штрафстоянка.

«Украинские номерные знаки на транспортном средстве являются для сотрудника ГАИ основанием считать, что водитель допустил административное правонарушение (отсутствие регистрации в МРЭО ГАИ). Поэтому если при надзоре за дорожным движением он замечает транспортное средство, которое передвигается с украинским номерным знаком, то останавливает его, чтобы определить, имеется ли регистрации в МРЭО ГАИ МВД ДНР. Если наличие регистрации подтвердилось и не выявлены нарушения Правил дорожного движения со стороны водителя, то он может беспрепятственно продолжать движение», – отметили в «управлении ГАИ».