Жительницы Северодонецка протестуют против закрытия женской консультации (Видео)

В Северодонецке появились слухи, что пациентов и врачей выселяют из женской консультации № 1. Жители увидели на фасаде здания объявление о том, что заведение переезжает. Но чиновники эту информацию отрицают. Однако женщины им не верят и даже вышли на акцию протеста.

Половина жительниц Северодонецка пациентки этого заведения. Новость о том, что в одной из двух женских консультаций города вскоре могут не принимать пациенток, за считанные дни разлетелась между людьми. «В другой конец города каждую неделю ездить беременной. Места мало, зима, доехать на 9 месяце неудобно. Маршрутки не ходят. Мы не знаем какое там оборудование. Мы всю жизнь здесь ходим и нас устраивают эти врачи», – говорит беременная Анжела.

По словам пациенток, врачи на приемах обмолвились, что это заведение решили переселить в помещение другой женской консультации. А там и так не протолкнуться. «Детей поместили во взрослую больницу. Как это так? Грудничков носят, а там все больные. Значит, детскую больницу закрыли, а детей маленьких туда водят в ту больницу. Ну, как это», – возмущается северодончанка.

«Я против, мне бы хотелось, чтобы здесь оставалось, людям удобно. Хотелось бы улучшить, чтобы власть улучшила как-то. И УЗИ здесь сделала или еще какие-то обследования для женщин. Наоборот улучшали бы, а получается, как ухудшают», – добавляет другая женщина.

Люди утверждают, что чиновники жителям ничего не говорили, однако врачам уже назначили дату выезда. В горсовете попытались успокоить женщин. Мол, совсем скоро дадут разъяснения. И добавили, такой скандал возник из-за сообщения в соцсетях. «Читаю пишут, что распоряжения нет, приказа нет, ничего нет», – сказал исполняющий обязанности Северодонецкого городского головы Вячеслав Ткачук.

Пациентки со своей стороны организовали протест. «Сейчас стоит вопрос о ликвидации женской консультации номер один. Ехать к черту на кулички, на улицу Сметанина, куда добраться, кроме как маршруткой 101, нет никакой возможности. Трястись через весь город, а самое главное – зачем?», – объяснила участница протеста.

Руководитель городского отдела здравоохранения слухи о закрытии отрицает. Утверждает, что такие разговоры возникли из-за внедрения реформы. «С 1 апреля мы переходим по смыслу "деньги ходят за пациентом". Мы боремся за пациента. По каждому врачу будет проведен скрининг – сколько врачей и сколько к ним ходит пациентов. Уничтожается система участков. Ребята, никто никого 19-го не выселяет. Я не думал, что даже объявление висит. Мы в коллективе пообщаемся, обсудим, как возникло, почему, что», – заверил генеральный директор Северодонецкой многопрофильной городской больницы Роман Водяник.

Женщины не верят обещаниям мужчин. Они считают, что обслуживать пациенток государственное учреждение по этому адресу все равно скоро перестанет.

По площади и количеству врачей и пациентов консультация, которую хотят закрыть, больше той, куда хотят переселить персонал. Поэтому медики пока не знают, что будет на месте больницы, если ее закроют. «Здесь может организоваться еще та же аптека, та же лаборатория тоже. Может быть какие-то офисы, которые связаны с медициной. Мы бы могли уплотниться площадями и предоставить им площадь без вопросов. И может быть этим облегчить денежное финансирование», – сказала заведующая женской консультации № 1 Тамара Копылова.

Поэтому, пока чиновники официально отрицают закрытие заведения, на фасаде другой женской консультации – № 2 – изменили табличку, и теперь она без номера.

Источник: ТК «Донбасс»