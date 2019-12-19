Зеленский в кабинете президента пообщался с детьми, родители которых погибли на Донбассе, защищая Украину

В день Святого Николая президент Владимир Зеленский пригласил на чаепитие в свой кабинет двух детей – Артема Кирилюка и Никиту Баулу, родители которых погибли во время боевых действий на Донбассе. Об этом сообщает сегодня, 19 декабря, пресс-служба Офиса президента.

Ранее эти мальчики говорили о том, что мечтали увидеть президента Украины. Во время общения с детьми в Офисе Президента глава государства отметил, что самое главное – это иметь рядом близких и друзей.

«Самое главное, что вместе с вами люди, которые вас поддерживают, и важно не терять друзей в течение жизни ... У нас большая страна, и у вас много друзей. Мы все готовы помогать. Помните, что вы не один», – сказал Владимир Зеленский.

Президент пригласил детей в свой кабинет, чтобы показать, где и как он работает. Дети расспрашивали Владимира Зеленского о его опыт съемок в фильмах, а также о том, трудно управлять страной. «Самое сложное – оставаться человеком, работая президентом. А еще самое сложное дело сейчас у вас, такое, как обучение и образование – это большой фундамент. Без качественного образования нельзя стать интеллигентным и интеллектуальным человеком. С другой стороны, неважно, какая работа, если ты готов к ней», – ответил глава государства.

Также президент предложил мальчикам позвонить главе своего Офиса Андрею Богдану с вопросом, как в стране. Также детей интересовало, когда в Украине будут нормальные дороги и когда закончится коррупция. Президент предложил позвонить чиновникам, которые занимаются этими сферами, – премьер-министру Алексею Гончарук и председателю Службы безопасности Ивану Баканову.

Отвечая на вопросы детей, глава правительства отметил: «Мы с президентом делаем все для того, чтобы нормальных дорог увеличилось уже в следующем году. Но все постепенно. Часть дорог – 4 тыс. км – собираемся отремонтировать в следующем году, а за пять лет сделаем все».

Глава СБУ в телефонном разговоре с мальчиками отметил, что коррупция в стране закончится тогда, когда все будут показывать на собственном примере нетерпимость к взяткам и действовать по совести и по закону.

В сообщении отмечается, что Никита Баула и Артем Кирилюк – сироты. Отец Никиты, Сергей, был бойцом батальона «Айдар» и погиб в мае 2016 года. Сейчас мальчиком занимается бабушка. Отец Артема, Александр, был старшим солдатом 30-й механизированной бригады и погиб на фронте летом 2015 года. Мальчик находится под официальной опекой своего прадедушки Николая Симперовича, но сейчас Артем проживает с волонтером Оксаной Лазебник (Ксюша Киевская), поскольку в селе дедушки нет школы.

Во время встречи в Офисе президента опекуны детей обратились к Владимиру Зеленского с просьбой решить жилищный вопрос детей. Из восьми детей, ставших полными сиротами за период войны и родители которых погибли в АТО, только этим двум ребятам не было предоставлено квартир. Зеленский пообещал решить этот вопрос.