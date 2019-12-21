ФЛП зарегистрировано в зоне ООС: Что делать переселенцам, если налоговая начисляет долги

К правозащитникам поступают обращения от жителей Донбасса, которые зарегистрированы как физические лица – предприниматели, но с 2014 года выехали с неподконтрольной территории, не ведут никакую работу и не подают отчетность, однако, не прекратили свою деятельность. Люди сообщают о том, что налоговая служба продолжает начислять и присылать письма с долгом за весь этот период. О том, что необходимо предпринять в этом случае, рассказали специалисты общественной организации «Донбасс SOS», сообщается на сайте организации.

«Я был ФЛП в Горловке до 2014 года, потом ничего не делал, уехал в 2016 году, фискальная служба прислала мне письмо, в котором насчитала долг. Что мне делать?», – написал в обращении к «Донбасс SOS» житель Донетчины.

Как пояснили специалисты, Указом президента Украины от 14 апреля 2014 года № 405/2014 введено в действие решение СНБО «О неотложных мерах по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины» и начато проведение антитеррористической операции (АТО) на территории Донецкой и Луганской областей.

В свою очередь, 2 сентября 2014 года Верховной Радой Украины принят Закон «О временных мерах на период проведения антитеррористической операции», который вступил в силу 15 сентября 2014 года (далее – Закон № 1669). Им были внесены изменения в раздел VIII «Заключительные и переходные положения» закона «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" (далее – Закон № 2464), где было предусмотрено:

освобождение от исполнения обязанностей в качестве плательщика ЕСВ на период проведения АТО или военного или чрезвычайного состояния – на основании заявления, подаваемого не позднее 30 календарных дней со следующего дня после окончания АТО;

отмена ответственности, штрафных и финансовых санкций за невыполнение таких обязанностей до окончания антитеррористической операции;

списания недоимки как безнадежной задолженности в соответствии с нормами Налогового кодекса (сертификат о форс-мажорных обстоятельствах).

С конца 2014 года государственные органы в отдельных районах Донецкой и Луганской области (ОРДЛО) больше не функционируют. Но это не значит, что они вообще прекратили существование. Так, территориальные органы Государственной фискальной службы были выведены на подконтрольные территории и в настоящее время работают.

Поэтому налогоплательщики, которые зарегистрированы на неподконтрольной украинским властям территории сегодня могут продолжать свою деятельность. Но это означает и сохранение обязанности по уплате необходимых платежей и представления отчетности.

В 2017 году произошли изменения в порядке уплаты ЕСВ. Если раньше некоторые категории плательщиков при отсутствии дохода ЕСВ не платили, теперь независимо от того, проводят ФЛП деятельность или нет – уплата ЕСВ является обязательной (в 2019 году это минимум 918,06 грн. в месяц). С этой суммы вырастают долги (недоимка, штрафы, пеня).

В общественной организации напомнили, что вооруженный конфликт продолжается уже более 5 лет. И за все это время некоторые граждане не сделали ничего чтобы решить вопрос с их предпринимательской деятельностью, которая означает не только права, но и обязанности. Кто-то имеет для этого объективные причины, кто-то – нет.

Кроме того, 30 апреля 2018 года Президент Украины издал Указ № 116/2018, которым была введена Операция объединенных сил (ООС), а АТО «было завершено». То есть, уже более 1,5 лет данные нормы «не действуют».

Соответственно, органы Государственной налоговой службы могут обратиться с соответствующим налоговым уведомлением-решением об уплате таких сумм. На практике чаще всего требования касаются уплаты суммы недоимки (которая автоматически начала начисляться с 2017 года), но встречаются и требования об уплате штрафов/пени.

Следует также помнить, подчеркнули специалисты, что требование об уплате недоимки по ЕСВ является исполнительным документом – это означает, что ГНС может обратиться сразу в исполнительную службу для ее взыскания без судебной процедуры. Учитывая то, что не все граждане получили справку переселенца или перерегистрировались – уведомить их о начале исполнительного производства не всегда возможно. Поэтому возникают ситуации, описанные выше.

В том случае, если на имя ФЛП поступило «письмо счастья» из налоговой, необходимо прежде всего помнить, что каждый месяц регистрации как ФЛП – это расходы. Промедление приведет к дальнейшему начислению недоимки (но это также и страховой стаж). Поэтому, специалисты советуют сделать следующее:

обратиться к государственному регистратору с соответствующим заявлением о прекращении предпринимательской деятельности (форма 12). На практике госрегистраторы могут зарегистрировать прекращение деятельности и по месту жительства как ВПЛ в другой области;

обратиться в ГНС для выяснения наличия/отсутствия долга и для снятия с учета (это можно сделать только в случае отсутствия долга). Узнать, куда были выведены ГНС по месту вашей регистрации и его контакты;

в случае получения требования об уплате штрафов/пени/недоимки, нужно обратиться в торгово-промышленную палату в вашей области для получения сертификата о форс-мажорных обстоятельствах, – именно это является обстоятельством для списания безнадежной задолженности или восстановлении срока для представления отчетности;

обжаловать данное требование в суде или в органах ГНС высшего уровня, если по разным причинам сертификат не может быть выдан, ГНС отказывается его учитывать или вы не хотите его получать.

Отмечается, что выдача сертификата торгово-промышленной палаты (ТПП) возможна только при наличии форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы) – чрезвычайных и неотвратимых обстоятельств, которые объективно делают невозможным исполнение обязательств, предусмотренных условиями договора, обязанностей по законодательным и другим нормативным актам.

Для получения сертификата нужно будет доказать наличие таких обстоятельств и их реальное влияние. Надо понимать, что, если ФЛП уехал из неподконтрольного Донбасса в 2014 году и проживает все это время на подконтрольной территории – проведение АТО и ООС в Донецкой/Луганской областях вряд ли будет признано обстоятельством, которое сделало объективно невозможным выполнение вами обязательств по, например, уплате ЕСВ с 2017 года по настоящее время, поскольку это не мешало вам обратиться для прекращения деятельности ранее

Однако, в каждом конкретном случае принимается решение в соответствии с конкретными обстоятельствами. Поэтому лучше обратиться в ТПП в вашей области для получения консультаций и сертификата по возможности.

Также возможно обращение в главное управление ГНС в области для получения индивидуальной налоговой консультации – это разъяснение является индивидуальным и обязательным для налоговых органов при решении вопроса, который был предметом такой консультации. То есть, если в консультации будет прописано, что штраф/пеня начисляться не могут – ГНС уже не сможет их требовать.