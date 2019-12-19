В Бахмуте полицейские разоблачили 22 участника НВФ

В Бахмуте (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) с начала этого года правоохранители разоблачили 22 участника незаконных вооруженных формирований (НВФ). Сейчас нарушители сотрудничают со следствием. Об этом сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

В полиции отметили, что большинство экс-участников вооруженных формирований – это жители города и района, которые вступили в ряды НВФ ради «больших» денег. Они несли службу на блокпостах.

«Пособники "охраняли" въезды в город, дежурили у захваченных админзданий и незаконно проверяли автотранспорт на постах бандформирований», – говорится в сообщении.

Правоохранители напомнили, что согласно ст. 260 УК Украины, за создание незаконных вооруженных формирований и участие в них предусмотрена уголовная ответственность. Максимальное наказание за это преступление – до 8 лет лишения свободы.

Также, согласно ч. 6 ст. 260 УК Украины от уголовной ответственности освобождается человек, находившийся в составе вооруженных формирований, если он добровольно вышел из такого формирования и сообщил о его существовании в органы государственной власти или органы местного самоуправления.

«После тщательной проверки на предмет того, что за время пребывания в рядах так называемой "ДНР" человек не совершил преступлений против мирного населения, подследственный получит шанс на жизнь без тюрьмы», – добавили в полиции.