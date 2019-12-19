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Без кастрации: Парламент ввел реестр педофилов

19.12.19 22:49

Верховная Рада ввела реестр педофилов и сделала его открытым только для правоохранителей. За это законопроект проголосовали 325 народных депутатов, сообщает сайт Thebabel.

Закон вводит Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних, и усиливает ответственность за подобные преступления.

Доступ к реестру получат только правоохранители. Право на получение информации из реестра получат руководители учебных заведений, учреждений здравоохранения и других учреждений, осуществляющих надзор за детьми или предоставляющих им услуги медицинского, учебного и социального характера, при найме человека на работу, а также руководители органов власти, местного самоуправления и лица, которые готовы проверить свое наличие в нем.

Внесенные в реестр лица обязаны будут сообщать полиции о перемене места жительства и работы. Кроме того, за изнасилование несовершеннолетнего независимо от согласия вводится наказание в виде 10-15 лет тюрьмы.

Повторное изнасилования ребенка наказывается 15 годами тюрьмы или пожизненным заключением.

Перед вторым чтением были изъяты нормы, которые бы позволили применять добровольную химическую кастрацию педофилов.

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