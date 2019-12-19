Традиционная и футуристическая: В Мариуполе зажгли огни двух главных елок города (Фото)

Сегодня, 19 декабря, в Мариуполе зажглись огни сразу двух главных елок города – на Театральной площади и в парке «Веселка». Объединил праздник двух районов специальный новогодний маршрут под названием «Новогодний экспресс», который был организован для удобства жителей. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Присоединился к массовым гуляниям и поздравил жителей городской голова Вадим Бойченко. «Сегодня Мариуполь окунулся в новогоднюю атмосферу волшебства. В этом году зимние праздники с размахом встречают сразу на двух локациях. На праздник пришли тысячи мариупольских семей. Театральный сквер и парк "Веселка" встретил их необычной иллюминацией, светящимися арт-объектами и аллеями, сказочными фотозонами и любимыми новогодними персонажами. Все это создавало атмосферу сказки», – говорится в сообщении.

А атмосферу праздника в Театральном сквере дополняют ледовый каток, новогодняя ярмарка, венецианская карусель и резиденция Святого Николая.

Гостей праздника встретила насыщенная концертно-развлекательная программа. Мэр вместе с детьми нажал на «волшебную кнопку», что зажгла новогодние огни двух районов.

Фото: пресс-служба Мариупольского городского совета

Как сообщалось ранее, также сегодня зажгли огни на главных елках города в Краматорске и Славянске.