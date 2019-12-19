Верховная рада ввела штрафы за кнопкодавство

Сегодня, 19 декабря, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект № 2148 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины». За документ проголосовал 261 народный депутат, сообщает «Гордон».

Законопроект устанавливает уголовную ответственность за умышленное голосование нардепом на заседании парламента вместо другого парламентария. Такое действие будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 до 85 тыс. грн).

Для фиксации голосования в Раде должны обеспечить видеонаблюдение. Спикер Рады должен сообщать о фактах неперсонального голосования, после которого он должен будет поручить счетной комиссии парламента изъять карту депутата и провести голосование повторно. Стенографический бюллетень соответствующего заседания Рады и видеозапись спикер парламента должен будет направить в Государственное бюро расследований.