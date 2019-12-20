Ремонт моста в Станице Луганской: Чиновники пытались украсть более 10 млн грн

На Луганщине правоохранители обнаружили факты злоупотребления и разворовывания государственными служащими областной администрации, а также, сотрудниками коммерческих структур бюджетных средств во время капитального ремонта моста через реку Северский Донец в Станично-Луганском районе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Так, согласно данным прокуратуры вчера, 19 декабря, правоохранители провели ряд обысков, во время которых были изъяты документы о проведении капитального строительства моста через реку Северский Донец в Станично-Луганском районе.

«По материалам следствия, должностные лица одного из управлений Луганской областной государственной администрации предположительно вошли в сговор со служебными лицами ряда коммерческих структур с целью хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт объектов инфраструктуры области», – говорится в сообщении.

Как считает следствие, упомянутой коммерческой структурой с привлечением субподрядной организации проведены работы по капитальному ремонту моста через реку Северский Донец, объемы и стоимость которых значительно завышены. «Предварительно установлено, что злоумышленники имели целью присвоить бюджетные средства на общую сумму более 10 млн. грн», – сообщили в прокуратуре.

Сейчас продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Уточняется, что в настоящее время проводятся следственные действия, судебные экспертизы для выяснения объема нанесенного ущерба.