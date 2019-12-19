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Рада ратифицировала соглашение о создании бюро немецких GIZ и KfW

19.12.19 23:37
/ Фото: golos.com.ua

В Украине предусматривается создание местных бюро Немецкого общества международного сотрудничества и Кредитного учреждения для восстановления. Об этом сегодня, 19 декабря сообщается на сайте Верховной Рады.

«Принят Закон "О ратификации Соглашения (в форме обмена нотами) между правительством Украины и правительством Федеративной Республики Германия о создании местных бюро Немецкого общества международного сотрудничества ҐмбГ (GIZ GmbH) и Кредитного учреждения для восстановления (KfW)"», – говорится в сообщении.

Проект Закона зарегистрирован под №0012.

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