Рада ратифицировала соглашение о создании бюро немецких GIZ и KfW

В Украине предусматривается создание местных бюро Немецкого общества международного сотрудничества и Кредитного учреждения для восстановления. Об этом сегодня, 19 декабря сообщается на сайте Верховной Рады.

«Принят Закон "О ратификации Соглашения (в форме обмена нотами) между правительством Украины и правительством Федеративной Республики Германия о создании местных бюро Немецкого общества международного сотрудничества ҐмбГ (GIZ GmbH) и Кредитного учреждения для восстановления (KfW)"», – говорится в сообщении.

Проект Закона зарегистрирован под №0012.