На юге Украины реализуют проект территориальной обороны

Министерство обороны Украины планирует в 2020 году реализовать проект по организации территориальной обороны в одной из областей на юге страны. Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк во время брифинга, передает «РБК-Украина».

По словам Загороднюка, на данный момент Минобороны проводит подготовительные работы для реализации проекта. «В следующем году планируем реализовать в одной из областей на юге Украины пилотный проект по организации территориальной обороны. Мы предпочитаем учесть модели, которые уже работают. Речь не идет о клонировании какой-то определенной модели, потому что это невозможно в силу различных контекстов, но многое мы возьмем от наших партнеров», – заявил министр обороны.

В министерстве отметили, что территориальная оборона является элементом сдерживания возможной эскалации российской агрессии. «Ее философия заключается в том, что каждый гражданин имеет право, а не обязанность вооруженной защиты своей родины», – сообщил заместитель главы Минобороны Александр Полищук.