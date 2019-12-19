RU
Все новости

На юге Украины реализуют проект территориальной обороны

19.12.19 23:53

Министерство обороны Украины планирует в 2020 году реализовать проект по организации территориальной обороны в одной из областей на юге страны. Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк во время брифинга, передает «РБК-Украина».

По словам Загороднюка, на данный момент Минобороны проводит подготовительные работы для реализации проекта. «В следующем году планируем реализовать в одной из областей на юге Украины пилотный проект по организации территориальной обороны. Мы предпочитаем учесть модели, которые уже работают. Речь не идет о клонировании какой-то определенной модели, потому что это невозможно в силу различных контекстов, но многое мы возьмем от наших партнеров», – заявил министр обороны.

В министерстве отметили, что территориальная оборона является элементом сдерживания возможной эскалации российской агрессии. «Ее философия заключается в том, что каждый гражданин имеет право, а не обязанность вооруженной защиты своей родины», – сообщил заместитель главы Минобороны Александр Полищук.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2019 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк