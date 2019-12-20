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Нацгвардейцы передали подарки детям в зоне ООС (Фото)

20.12.19 10:51
Пресс-центр штаба ООС
Пресс-центр штаба ООС

В День Святого Николая военнослужащие Национальной гвардии Украины и командование штаба группировки Нацгвардии Объединенных сил поздравили детей учебных заведений и детских садов Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

Особый визит был в прифронтовое Новолуганское, где школа 2 года назад попала под артиллерийский обстрел со стороны незаконных вооруженных формирований.

В штабе напомнили, что с 16 декабря по 20 декабря нацгвардейцы привезли более 6 тонн подарков для детей Донецкой и Луганской областей в рамках акции «Гвардейская семья – тебе, Украина!», которая проводится уже 3-й год подряд. В рамках акции гвардейцы посетят около 30 дошкольных учреждений, реабилитационных центров и детских домов Донбасса.

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