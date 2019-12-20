Два варианта по Донбассу: Что будет делать Кремль

До очередных переговоров в Нормандском формате по Донбассу, которые планируются весной 2020 года, Кремль может использовать в своей политике давления на Украину два варианта. Такое мнение высказал колумнист Виталий Портников.

«Первый – Москва считает, во что я не очень верю, но допускаю, что это так – что Зеленского все-таки удастся заставить капитулировать на следующем нормандском саммите. Будут предприниматься интенсивные попытки по дестабилизации в стране, любыми путями – информационным, политическим, будут тонны компромата выбрасываться, возможно, не военным – до следующего Нормандского саммита», – сказал он.

«Таким образом мы войдем в ситуацию, когда Россия будет создавать условия для непременной капитуляции Владимира Зеленского, но, если эта капитуляция не наступит, тогда уже приступят к решительным действиям – новая интенсификация уже военного конфликта», – продолжил Портников.

По его словам, президент России Владимир Путин готов пойти на все, что угодно для достижения своих целей по Украине. «Есть и другой вариант, что решат не ждать нормандского саммита и вся интенсификация военного конфликта будет перед нормандским саммитом. Это еще больше позволит Владимиру Зеленскому понять, что происходит на самом деле», – считает эксперт.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV