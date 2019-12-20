Горячая вода должна быть не ниже 50 градусов: Правительство готовит новые нормы

Не ниже 50 градусов – такой должна быть температура горячей воды в кранах и батареях украинцев. Совсем скоро правительство обещает обнародовать постановление с новой нормой, сообщает «Сегодня».

Ежедневно дома, как и большинство украинцев, мы сталкиваемся с проблемой – из горячего крана течет холодная вода. Через несколько минут она становится чуть теплой. И только потом начинает соответствовать названию услуги – горячее водоснабжение. Тем временем счетчик крутится с бешеной скоростью. Растет и сумма в будущей платежке. Качество не соответствует стоимости, однако это нужно еще доказать: вызвать поставщика услуги и управляющего дома. Первый контролирует подачу горячей воды в подъезд. Второй – ЖЭК или ОСМД – в квартиру. Если оба установят факт недогрева, потребитель может требовать перерасчета.

А вот вероятность того, что услуга станет качественнее – крайне низкая, считает эксперт Святослав Павлюк: «Есть 2 варианта решения проблемы. Номер 1, он сложнее, это создать ОСМД, модернизировать внутридомовую систему. Поставить индивидуальный тепловой пункт и обеспечить циркуляцию теплоносителя в середине. Простой вариант – поставить тепловой счетчик и электрический бойлер».

Основной недостаток варианта с бойлером – нагрузка на изношенные электросети. Дополнительные расходы – на один нагреватель, плюс обслуживание.

И вот обнадеживающая новость: отныне горячая вода будет не ниже 50 градусов – так заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Причем речь идет не только про краны, но и про батареи.

«Это позволит нашим гражданам требовать качественные услуги, а в случае их неполучения иметь право на пересчет их стоимости», – отметил глава правительства.

Чтобы узнать, что конкретно даст новое постановление Кабмина украинцам, журналисты отправились в Минрегион. Но оказывается, этот документ – скорее технический. Он обязывает потребителей перезаключить договоры с поставщиками услуг. И на этот раз у них все будет подробно прописано – от температуры горячей воды до отключений в наказание за долги.

«Ремонты, переремонты, за какую плату, сколько – у потребителя уже будет полное представление, что он получит за что, за что он отвечает, за что снабжающая компания», – сообщил заместитель директора департамента Минрегиона Виктор Токаренко.

После перезаключения договоров начнет действовать пеня. В размере одна сотая процента от суммы долга за каждый день просроченной оплаты. Будет и зеркальное мероприятие – штрафы компаниям, которые не догрели воду.