В ОБСЕ сообщили об очередях на блокпостах НВФ

В неподконтрольных украинским властям Еленовке, Кременце и Верхнешироковском (до переименования – Октябрь) в Донецкой области перед блокпостами незаконных вооруженных формирований собирались большие автомобильные очереди. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном 19 декабря.

Как отмечается в отчете, команда СММ вновь видела, что в очереди в направлении подконтрольных правительству районов в Еленовке ожидали не менее 200 транспортных средств.

Кроме того, на блокпостах НВФ возле неподконтрольных населенных пунктов Кременец и Верхнешироковское в очередях в направлении подконтрольных правительству районов наблюдатели видели не менее 150 и 200 транспортных средств соответственно.

Напомним, ранее в ОБСЕ рассказали об очереди на КПП «ДНР» в Еленовке.