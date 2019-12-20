Компромиссы по Донбассу: Как изменилось отношение к ним в Украине

В украинском обществе за последние полгода возросла поддержка возможных компромиссов с Россией ради урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом рассказала аналитик фонда «Демократические инициативы» Мария Золкина.

«Ключевые компромиссы, которые обсуждались все эти 5 лет, и обсуждаются до сих пор, их поддержка на востоке Украины возросла. Абсолютно всех. Восток и до этого вместе с югом был более лоялен, например, к вопросу предоставления особого статуса», – сказала она.

«Так, в целом по стране у нас примерно 50-53% против предоставления особого статуса Донбассу, а на юге и востоке процент тех, кто против и тех, кто считал это приемлемым компромиссом, отличался – в разные периоды по-разному. Было и относительное большинство "за", в то время как те, кто был против, оказывались в меньшинстве в южных и восточных областях. Сейчас на востоке преимущество за сторонниками [предоставления Донбассу особого статуса]. Причем сторонников стало на 6-7% больше за полгода», – продолжила Золкина.

По ее словам, также на востоке Украины существенно выросла поддержка общества в вопросе предоставления официального статуса русскому языку ради завершения конфликта на Донбассе – с 50% до 70%.

«Вопрос отказа Украины от членства в НАТО во имя удовлетворения аппетитов России – тоже выросла поддержка такого компромисса. Ситуация по ведению прямых переговоров с самопровозглашенными лидерами "ЛНР" и "ДНР": если еще полгода назад общественное мнение практически равноценно делилось на сторонников и противников и была небольшая разница между ними, то сейчас – существенно "за" [этот компромисс] на востоке. Причем на юге относительное большинство тоже за прямые переговоры, но количество этих сторонников уменьшилось во второй половине 2019 года… А на востоке 64% населения "за" прямые переговоры с "ЛНР" и "ДНР"», – рассказала эксперт.

Аналитик отметила, что есть один компромисс по Донбассу, который заключается в том, что в рамках реинтеграции вся система правоохранительных органов будет формироваться исключительно из местных жителей: «В целом по стране это всегда был один из самых неприемлемых компромиссов по уровню протеста против него. На востоке еще полгода назад относительное большинство тоже было против этого компромисса, но там была небольшая разница – 40% "с хвостиком" были против, и почти 36% были "за", а сейчас преимущество на стороне тех, кто "за"».

«Даже по тем компромиссам, по которым восток всегда был лояльнее, чем остальные макрорегионы, за последние полгода произошел еще больший рост поддержки таких компромиссов. Правда, остались два неприемлемых для востока компромисса. Это выборы на условиях боевиков РФ, но при этом количество тех, кто выступает за такой компромисс, выросло. Динамика неутешительная, хотя до сих пор по стране, это самый неприемлемый компромисс – больше 60% против… Другой компромисс, по которому произошли изменения, это всецелая амнистия, всепрощение всех и за все. На востоке до сих пор относительное большинство против, но, как и в ситуации с выборами, положительная динамика в сторону поддержки этого компромисса», – сообщила Золкина.

Аналитик фонда «Демократические инициативы» считает, что команде президента Украины Владимира Зеленского не удастся договориться о быстром урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе и в 2020 году. Эксперт также отметила, что события на Донбассе, особенно в первой половине 2020 года, будут определяющими в политической жизни Украины и частично будут влиять на общие процессы в Евросоюзе.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV