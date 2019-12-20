Украине выгодно заморозить конфликт на Донбассе, – немецкий политолог

Для Украины сейчас самый выгодный вариант – это заморозить вооруженный конфликт на Донбассе по типу Абхазии, Южной Осетии или Приднестровья. Такое мнение высказал немецкий политолог Андреас Умланд.

«Я знаю, что многие этим недовольны, но я – из восточной Германии, я эту историю хорошо знаю. У нас были два периода – очень разные. Отношение западной Германии к восточной – это были первые 20 лет, с 1949 до 1969 года это было резкое непризнание восточной Германии, была так называемая доктрина Хальштейна, которая говорила о том, что западная Германия не будет иметь дипломатические отношения со всеми странами, которые имеют дипломатические отношения с восточной Германией», – отметил он.

«Потом это резко изменилось – в 1969 году с приходом социал-демократического канцлера Бранта, и последние 20 лет была совершенно другая политика, не только Бранта и социал-демократов, но потом и христианских демократов. В 1973 году в результате этой политики восточная и западная Германия вступили в ООН, и в 1987 году Хонеккер уже посещает христианского демократического канцлера Коля в Бонне», – продолжил Умланд.

По его словам, 20 лет в Германии была очень резкая политика в отношении непризнания ГДР, но за все 40 лет конфликта это не сыграло какой-то существенной роли.

«Все дело было в Москве. Когда в Москве изменилась [политика], тогда этот режим в течение нескольких месяцев рухнул, можно даже сказать, что в течение нескольких недель», – подчеркнул политолог.

«В Москве изменилась [политика в отношении Германии] – доктрина Синатры. И было еще тогда 300 тыс. вооруженных советских солдат в восточной Германии с самым тогда современным оружием, самые элитные войска Советского Союза, и в присутствии этих войск, в присутствии старого режима, при том, что старая коммунистическая партия – Единая социалистическая партия восточной Германии еще была у власти, проводились демократические выборы в восточной Германии», – напомнил эксперт.

Умланд считает, что Украина пока может только подготовиться к восстановлению территориальной целостности и планировать объединение с неподконтрольным украинским властям Донбассом, но Кремль не заинтересован в его возвращении под украинский контроль.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV