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На Луганщине спасли мужчину из горящего авто

20.12.19 09:19
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Северодонецке во время ликвидации возгорания автомобиля спасли мужчину. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

Сообщается, что сегодня в 5:04 спасателям поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля по ул. Курчатова.

«Прибыв на место пожара, спасатели установили, что у одного из подъездов жилой многоэтажки горит легковой автомобиль марки "Geely". Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили на заднем сиденье автомобиля гражданина, 1997 года рождения, которого передали специалистам скорой медицинской помощи», – сообщили в ГСЧС.

Пожар, к ликвидации которого привлекались 8 пожарных и две пожарные автоцистерны ликвидировали в 6:08.

Причина пожара устанавливается.

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