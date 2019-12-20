Бурные дискуссии и спорные пункты: Ермак рассказал о переговорах в Нормандском формате

В ходе переговоров в Нормандском формате, которые прошли 9 декабря в Париже, у участников от Украины и России возникли вопросы по двум пунктам итогового коммюнике. Об этом рассказал помощник президента Украины Андрей Ермак в интервью агентству «Интерфакс-Украина», отвечая на вопрос, что произошло между ним и помощником президента России Владиславом Сурковым.

«У нас был драфт финальных положений коммюнике, которое было согласовано советниками лидеров стран Нормандского формата 3 сентября, но после той встречи прошло немало времени. И изначально была договоренность, что окончательно это коммюнике будет обсуждаться уже лидерами. Поэтому в моем понимании, как юриста, готовился документ, который в конечном итоге любой из лидеров имел право корректировать», – отметил Ермак.

«У нас действительно возникли вопросы по двум пунктам итогового коммюнике. Россия, Франция, Германия хотели записать в коммюнике разведение по всей линии разграничения. Так как разведение на трех пилотных точках заняло у нас около 6 месяцев, мы подсчитали, что для разведения по всей линии разграничения нам потребуется около 20 лет. Этого времени у нас нет, подчеркнул президент Зеленский. Поэтому мы готовы определить в Минске, с участием ОБСЕ, еще три точки c гуманитарной составляющей (где есть мост, как в Станице Луганской, переход, доступ скорой помощи, и так далее), и провести разведение. Но дальше мы должны говорить о более глобальной программе по отводу, выводу войск, что даст возможность провести одновременно местные выборы в октябре 2020 года по всей территории Украины, включая ОРДЛО*», – продолжил помощник президента Украины.

По его словам, второй спорный пункт коммюнике – это были два абзаца, связанные с особым статусом Донбасса и инкорпорацией «формулы Штайнмайера». «Логика президента Зеленского заключалась в том, что эти два момента разведены между собой, при этом мы говорим о постоянном статусе, который вступает в силу на основании "формулы Штайнмайера". Это вызвало бурные дискуссии. Мы даже вынуждены были выйти из комнаты с немецким, французским и российским советниками, чтобы это обсудить», – комментирует Ермак.

«Мы немного переформулировали, и теперь этот пункт звучит как консультативный: "Стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках Нормандского формата (Н4) и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам особого порядка местного самоуправления (особого статуса) отдельных районов Донецкой и Луганской областей – как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года – с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе, и считают необходимым инкорпорировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство в соответствии с версией, согласованной Н4 и Трехсторонней контактной группой". И дальше становится понятна логика: у нас есть этот закон, и вот как он вступает в силу на постоянной основе», – рассказал помощник Зеленского.

Напомним, 18 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продолжении действия закона «Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» до конца 2020 года. Глава государства также зарегистрировал в Верховной Раде Украины законопроект №2598 по реформе децентрализации, поданном как неотложный, но в нем нет никаких упоминаний об особом статусе Донбасса. При этом в Министерстве иностранных дел России считают, что отсутствие в законопроекте о поправках в Конституцию Украины в части децентрализации упоминаний об особом статусе Донбасса требуют прояснения.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей