«В Еленовке с 5 утра без движения»: Ситуация в пунктах пропуска утром 20 декабря

Сегодня утром, 20 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 19 декабря линию разграничения через КПВВ пересекли 47,5 тыс. человек и 5,1 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 10545 человек и 1180 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 9290 человек и 1435 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 9880 человек и 1715 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3820 человек и 775 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 14005 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 270 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 20/40;

КПВВ «Марьинка» – 0/80;

КПВВ «Новотроицкое» – 30/60;

КПВВ «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Виктор: «3:47. Каргилл – до моста».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Дмитрий: «4:52. Еленовка на выезд из Донецка машин 100 и продолжают прибывать»;

Vlad: «8:00. Еленовка в Украину – просто жесть… Автобусов больше 10. Пеших – п**ец. Очередь – до знака "граница" (для авто). Около 200 примерно, если не больше. Основная очередь авто почти у церкви. Льгота очередь, суперльгота очередь и очередь "боги". Аншлаг»;

Vlad: «8:12. Во сколько начали работать – тяжело сказать, так как при таком количестве даже движения обычным людям не видно. Если вам не нужно срочно ехать, воздержитесь от поездки. Еленовка от полицейского вагончика до поста – это все расстояние забито машинами в несколько рядов и по все стороны, автобусами и людьми. Все это расстояние забито. А еще огромная очередь из авто»;

Санек: «8:41. В Еленовке по вчерашнему проезду раньше 11:00 общая очередь не тронется»;

Vlad: «8:50. Еленовка в Донецк. Машин 10, еще не впускают»;

Vlad: «9:02. Нулевой "Перлына" пеших около 100, машин 10-15»;

Виталий: «9:15. В Еленовке с 5 утра без движения. Только беременные инвалиды едут»;

Elena: «9:15. В Еленовке в Мариуполь на церкви».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Serg: «6:35. Октябрь – основная до села, льгота на ставках заканчивается».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.