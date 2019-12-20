Чего хочет добиться на своем политическом посту Путин, – мнение

Для президента России Владимира Путина венцом политической карьеры стало бы создание союзного государства, куда бы вошли Украина и Беларусь. Такое мнение высказал колумнист Виталий Портников.

«У Путина есть очень простая политическая цель, которая для меня совершенно ясна. Она логична и разумна, если быть на позиции Путина. Это проблема 2024 года – как должен Владимир Путин уйти с поста президента РФ в 2024 году, с чем. Если мы говорим о человеке, которому особо не нужны деньги, их у него достаточно, который обладает всей полнотой власти и не собирается с ней расставаться, который обладает контролем над всеми противоборствующими кланами и который заботится только о своей исторической роли», – отметил Портников.

«В этой ситуации самым достойным уходом с поста президента России было бы создание к 2024 году союзного государства – России, Украины и Беларуси, в котором обе страны могли бы войти в состав расширенной Российской Федерации или состав этого союзного государства. Допустим, Беларусь стала бы Белорусским федеральным округом, а Украина была бы разделена на несколько федеральных округов», – добавил эксперт.

Виталий Портников также убежден, что до очередных переговоров в Нормандском формате по Донбассу Кремль может использовать в своей политике давления на Украину два варианта.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV