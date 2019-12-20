RU
Все новости

В «ДНР»: С «республиканских» КПП «скорая» забрала мужчину и женщину

20.12.19 13:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области с КПП «ДНР» в Горловке и Александровке «скорая помощь» забрала для госпитализации двоих людей. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Как утверждают в «ДНР», на КПП «Горловка» сотрудник «МЧС» оказал первую медицинскую помощь мужчине 1942 года рождения, и передал его работникам «скорой помощи» для госпитализации.

На КПП в Александровке сотрудники «МЧС» оказали первую медицинскую помощь женщине 1948 года рождения, после чего передали ее работникам «скорой» для госпитализации.

Оба инцидента произошли 19 декабря.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2019 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк