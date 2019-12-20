В «ДНР»: С «республиканских» КПП «скорая» забрала мужчину и женщину

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области с КПП «ДНР» в Горловке и Александровке «скорая помощь» забрала для госпитализации двоих людей. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Как утверждают в «ДНР», на КПП «Горловка» сотрудник «МЧС» оказал первую медицинскую помощь мужчине 1942 года рождения, и передал его работникам «скорой помощи» для госпитализации.

На КПП в Александровке сотрудники «МЧС» оказали первую медицинскую помощь женщине 1948 года рождения, после чего передали ее работникам «скорой» для госпитализации.

Оба инцидента произошли 19 декабря.