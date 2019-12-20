Плюс переселенцы: У Зеленского рассчитывают на расширение состава ТКГ

Украинская сторона рассчитывает, что будет принято ее предложение по изменению формата представительства жителей Донбасса в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) за счет переселенцев. Об этом рассказал помощник президента Украины Андрей Ермак в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«Мы считаем, что этот формат должен быть расширен, и к работе ТКГ в Минске должен быть привлечен более широкий круг представителей, включая жителей территорий, подконтрольных украинскому правительству, а также переселенцев, на данный момент вынужденно не проживающих на территории Донбасса. С нашей стороны будут предложены люди, пользующиеся высоким моральным авторитетом на территории Донбасса», – сказал он.

«Например, во время нашего недавнего официального визита в Таллинн мы встретили парня из Луганска, он известный айтишник. Он готов вернуться в родной город, как только прекратятся военные действия. Его знают в Луганске, он создал большое количество рабочих мест, но он не смог там остаться, когда началась война. И сейчас, имея возможность жить в Европе, он хочет вернуться в Луганск. И в этом случае мы снимаем вопрос об отсутствии диалога с жителями Донбасса», – пояснил Ермак.

По его словам, расширение состава ТКГ за счет переселенцев из Донбасса – «очень справедливая формула». «И мы готовы выполнять условия Минских соглашений, проводя соответствующие согласования с этими людьми», – отметил помощник президента Украины.

На вопрос, согласится ли на это Россия, Ермак ответил так: «Скажем так, мы это озвучили. Какого-то категорического отрицательного ответа мы не услышали. Как и положительного, правда, тоже. Я думаю, что мы это будем обсуждать на уровне ТКГ. Честно говоря, мне кажется, что эта идея может стать поворотной в диалоге».