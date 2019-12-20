Сводка из зоны ООС за 18 декабря: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксирован 1 обстрел украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сегодня, 19 декабря, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксирован обстрел со стороны противника рядом с Троицким.

С начала текущих суток НВФ из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по позициям сил ООС вблизи Невельского и Славного.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» сообщают, что «украинская армия 8 раз нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 175 единиц. Обстрелам на донецком направлении подверглись районы "Вольво-центра", сел Михайловка, Спартак и Веселое, поселков Жабичево и Крутая Балка, города Ясиноватой. При обстрелах применялись минометы калибрами 82 и 120 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 1 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелу подвергся район поселка городского типа Донецкий. Огонь велся из вооружения БМП».