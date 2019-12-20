RU
Все новости

Международные организации направили гумпомощь на неподконтрольный Донбасс

20.12.19 10:26
Фото: Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины

ЮНИСЕФ и Международная организация по миграции 19 декабря направили на неподконтрольную украинским властям часть Донбасса 4 грузовика с гуманитарной помощью. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Вчера через КПВВ "Новотроицкое" ко временно оккупированной территории Украины проследовали 4 грузовика с гуманитарной помощью от Детского фонда ООН "UNICEF" и Международной организации по миграции. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлены наборы матери и ребенка, промышленные и медицинские изделия», – сообщили в Госпогранслужбе.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2019 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк