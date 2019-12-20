Нормандский формат: Замглавы МИД Украины доложил о результатах

Украина готова выполнять свои обязательства по Минским договоренностям и уже делает это. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 декабря, выступая с трибуны Верховной Рады заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, докладывая об итогах переговоров в Нормандском формате.

«Крайний саммит Нормандской четверки в очередной раз засвидетельствовал нашу преданность мирному урегулированию конфликта на Донбассе. Мы в этом контексте чрезвычайно благодарны нашим партнерам из Франции и Германии за оказанную поддержку», – сказал он.

По его словам, переговоры в Нормандском формате позволили обсудить «перезапуск разведения сил» на Донбассе и согласование «формулы Штайнмайера». «Участники встречи подтвердили приоритетность выполнения трека по безопасности Минских соглашений. Сейчас нашим основным заданием является принуждение Кремля к выполнению договоренностей, достигнутых в Париже», – заявил Боднар.

«Украина со своей стороны уже начала выполнение своей части договоренностей. Речь идет, прежде всего, о принятом Верховной Радой решения о продлении действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Важно понять, что сама по себе встреча лидеров нормандской четверки не может рассматриваться как ослабление политического или санкционного давления на Москву. Главное для нас – обеспечить международную солидарность для того, чтобы заставить РФ полноценно обеспечить выполнение взятых на себя обязательств», – подчеркнул замглавы МИД Украины.

Напомним, 18 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продолжении действия закона «Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» до конца 2020 года. Глава государства также зарегистрировал в Верховной Раде Украины законопроект №2598 по реформе децентрализации, поданном как неотложный, но в нем нет никаких упоминаний об особом статусе Донбасса. При этом в Министерстве иностранных дел России считают, что отсутствие в законопроекте о поправках в Конституцию Украины в части децентрализации упоминаний об особом статусе Донбасса требуют прояснения.