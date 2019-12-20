Переговоры с «Л-ДНР»: В МИД Украины пояснили свою позицию

Министерство иностранных дел Украины не имеет отношения к согласованию вопросов урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе с «Л-ДНР». Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 декабря, выступая с трибуны Верховной Рады, заявил замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар.

Отвечая на вопрос одной из парламентских фракций, как МИД Украины планирует «организовать свою работу по согласованию позиций со всеми сторонами конфликта на Донбассе, в частности с Донецком и Луганском», Боднар заявил: «К компетенции МИД не относятся вопросы Конституции, амнистии, организации выборов, поскольку это вопросы внутренней политики. Более того, сторонами конфликта на Донбассе являются Украина и Россия. Если кто-то хочет коммуницировать с представителями Луганска и Донецка, у нас есть Трехсторонняя контактная группа, в рамках которой происходят все обсуждения всего комплекса вопросов, связанных с урегулированием [конфликта на Донбассе]».

«В данном контексте функция Министерства иностранных дел заключается в том, чтобы содействовать вынесению консолидированной позиции украинской стороны по всем аспектам урегулирования конфликта на Донбассе в повестку дня переговоров в Нормандском формате, консультаций в рамках Трехсторонней контактной группы и соответствующем отстаивании национальных интересов Украины. А консолидированная позиция украинской стороны должна вырабатываться всеми органами власти, включая Верховную Раду», – резюмировал замглавы МИД Украины.