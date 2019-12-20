Губернатор Донетчины представил глав двух районов (Фото)

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко представил двух глав районных государственных администраций – Константиновской и Бахмутской. Об этом сегодня, 20 декабря, губернатор сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Кириленко, распоряжением президента Украины Владимира Зеленского Константиновский район возглавил Алексей Рослов, Бахмутский – Татьяна Ерохина.

«Следующий, 2020-й год, чрезвычайно важен: это год формирования ОТГ (объединенных территориальных громад – ред.), год выборов в местные громады. Убежден, что и Алексей Рослов, и Татьяна Ерохина будут эффективно работать над развитием районов, и двери их кабинетов всегда будут открыты для людей», – отметил Кириленко.