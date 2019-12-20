В штабе ООС сообщили, когда КПВВ «Новотроицкое» временно прекратит работу

Контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» в Донецкой области 22 декабря не будет работать с 8:00 до 12:00. Об этом сегодня, 22 декабря, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«В связи с проведением ремонтных работ электрической сети, 22 декабря 2019 года контроль въезда-выезда на КПВВ "Новотроицкое" с 8:00 до 12:00 осуществляться не будет. Модернизация электросети проводится с целью улучшения условий пересечения линии разграничения. Работа КПВВ "Новотроицкое" будет возобновлена в 12:00 в тот же день», – говорится в сообщении штаба.

В пресс-центре обратились ко всем планирующим пересекать линию разграничения с просьбой спланировать свой маршрут с учетом данной информации.