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В штабе ООС сообщили, когда КПВВ «Новотроицкое» временно прекратит работу

20.12.19 11:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» в Донецкой области 22 декабря не будет работать с 8:00 до 12:00. Об этом сегодня, 22 декабря, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«В связи с проведением ремонтных работ электрической сети, 22 декабря 2019 года контроль въезда-выезда на КПВВ "Новотроицкое" с 8:00 до 12:00 осуществляться не будет. Модернизация электросети проводится с целью улучшения условий пересечения линии разграничения. Работа КПВВ "Новотроицкое" будет возобновлена в 12:00 в тот же день», – говорится в сообщении штаба.

В пресс-центре обратились ко всем планирующим пересекать линию разграничения с просьбой спланировать свой маршрут с учетом данной информации.

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