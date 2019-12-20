МККК предоставляется беспрепятственный доступ к задержанным: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины "О предварительном заключении" по обеспечению беспрепятственного доступа представителей Международного комитета Красного Креста к лицам, взятым под стражу». Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в настоящее время законодательство Украины определяет общий порядок предоставления свиданий лицам, взятым под стражу. Так, свидание задержанного с родственниками или другими лицами может предоставлять администрация места предварительного заключения только с письменного разрешения следователя или суда, осуществляющих уголовное производство, не менее 3-х раз в месяц. Продолжительность свидания устанавливается от 1-го до 4-х часов. Однако доступ представителей МККК к указанным лицам не является тождественным свиданию с родственниками или другими лицами, предусмотренным действующими положениями закона.

Подписанный президентом закон дополняет статью 12 Закона «О предварительном заключении» новой частью, согласно которой администрация места предварительного заключения предоставляет представителям Международного комитета Красного Креста свидание с взятыми под стражу лицами беспрепятственно, без ограничения количества таких свиданий и их продолжительности, в случаях и в соответствии с условиями Женевских конвенций 1949 года о защите жертв войны с уведомлением следователя или суда, осуществляющих уголовное производство.

Свидания с задержанными представителям МККК предоставляются в свободное от выполнения следственных действий и проведения судебных заседаний время.