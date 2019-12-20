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Обмен пленными с «Л-ДНР» обсудят на следующей неделе

20.12.19 11:58
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе обсудят вопрос освобождения удерживаемых лиц между Украиной и «Л-ДНР» на следующей неделе. Об этом сегодня, 20 декабря, на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

«В продолжение работы по освобождению лиц, удерживаемых в ОРДЛО*, видеоконференция Трехсторонней контактной группы назначена на понедельник, 23 декабря», – написала она.

Напомним, после заседания Трехсторонней контактной группы, которое прошло 18 декабря, представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма заявил, что переговоры по обмену удерживаемыми лицами продолжаются. При этом, как сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Валерия Лутковская, на переговорах ТКГ в Минске представители «ЛНР» сорвали договоренности по обмену пленными.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

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