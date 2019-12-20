Украина не исключает введение миротворцев на Донбасс, – замглавы МИД

Ни высшее руководство страны, ни МИД Украины не исключало опцию возможного введения миротворцев ООН на Донбасс. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 декабря, выступая с трибуны Верховной Рады, заявил замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар, отвечая на вопрос одной из парламентских фракций.

«Речь шла как из уст президента, так и уст министра [иностранных дел Украины], о том, что в случае неуспешности переговоров и урегулирования в рамках существующего минского трека опция введения миротворческих сил остается актуальной», – сказал он.

«Есть многочисленные разработки. Одна из них подготовлена Международным университетом мира о "голубых касках" на Донбассе. Кроме того, мы знаем, как обрабатывался предыдущий план мер относительно возможности введения миссии по поддержанию мира на территории оккупированного Донбасса», – заявил Боднар.

Замглавы МИД Украины отметил, что активное обсуждение введения миротворцев ООН на Донбасс с международными партнерами началось в 2017 году, а на саммите в Нормандском формате в 2016 году речь шла о целесообразности разработки «дорожной карты» Минских соглашений: «В дальнейшем эта "дорожная карта" была заблокирована российской стороной».