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Украина не исключает введение миротворцев на Донбасс, – замглавы МИД

20.12.19 12:24
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Ни высшее руководство страны, ни МИД Украины не исключало опцию возможного введения миротворцев ООН на Донбасс. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 декабря, выступая с трибуны Верховной Рады, заявил замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар, отвечая на вопрос одной из парламентских фракций.

«Речь шла как из уст президента, так и уст министра [иностранных дел Украины], о том, что в случае неуспешности переговоров и урегулирования в рамках существующего минского трека опция введения миротворческих сил остается актуальной», – сказал он.

«Есть многочисленные разработки. Одна из них подготовлена Международным университетом мира о "голубых касках" на Донбассе. Кроме того, мы знаем, как обрабатывался предыдущий план мер относительно возможности введения миссии по поддержанию мира на территории оккупированного Донбасса», – заявил Боднар.

Замглавы МИД Украины отметил, что активное обсуждение введения миротворцев ООН на Донбасс с международными партнерами началось в 2017 году, а на саммите в Нормандском формате в 2016 году речь шла о целесообразности разработки «дорожной карты» Минских соглашений: «В дальнейшем эта "дорожная карта" была заблокирована российской стороной».

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