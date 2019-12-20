«Формула Штайнмайера» и особый статус Донбасса: Как в Украине планируют это реализовать

В основе предоставления особого статуса Донбассу лежит реформа децентрализации. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 декабря, выступая с трибуны Верховной Рады, заявил замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар.

Отвечая на вопрос, как украинская сторона планирует выполнять политические договоренности, прописанные в коммюнике по итогам переговоров в Нормандском формате в контексте особого статуса Донбасса, Боднар заявил: «Все вопросы, связанные с имплементацией политических положений Минских договоренностей, а мы настаиваем на том, что приоритетом является урегулирование аспектов безопасности, будут прорабатываться экспертами в рамках Нормандского формата и на площадке в Минске в ТКГ. В основе этого процесса лежит процесс децентрализации, над которым вы, народные депутаты, и будете работать конкретно по внесению изменений в Конституцию Украины».

«Министерство иностранных дел в рамках своей компетенции также присоединится к обработке соответствующих положений», – отметил замглавы МИД Украины.

Он также ответил на вопрос, что означает инкорпорирование «формулы Штайнмаейра» в украинское законодательство: «Сама "формула Штайнмайера" – это механизм введения в действие закона Украины об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Речь идет о внесении изменений в сам закон, который вы продлили [до 2020 года]».

«Прописать возможность реализации, когда начинает действовать особый статус, и когда начинает действовать закон – схему прописать в самом законе. Это также будет обсуждаться. Сама "формула Штайнмайера" предусматривает введение в действие закона об особом статусе после выборов. Это должно быть прописано в тексте самого закона. Должен быть отдельный закон об изменениях к существующему закону», – добавил Боднар.

Напомним, 18 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продолжении действия закона «Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» до конца 2020 года. Глава государства также зарегистрировал в Верховной Раде Украины законопроект №2598 по реформе децентрализации, поданном как неотложный, но в нем нет никаких упоминаний об особом статусе Донбасса. При этом в Министерстве иностранных дел России считают, что отсутствие в законопроекте о поправках в Конституцию Украины в части децентрализации упоминаний об особом статусе Донбасса требует прояснения.