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Когда-то Москва была подчинена Киеву: В МИД Украины отреагировали на заявление Путина

20.12.19 13:11
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

МИД Украины осуждает заявление президента России Владимира Путина о том, что якобы восточная часть Украины и все Причерноморье – это «исконные русские земли». Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 декабря, выступая с трибуны Верховной Рады, заявил замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар.

«Мы однозначно осуждаем любые попытки РФ посягать на территориальную целостность Украины. Это заявление [МИД Украины] будет сегодня. Мы однозначно это осуждаем, и никакой нарратив Путина, и никакие его выдумки не будут работать для нас», – сказал он.

«Более того, давайте обратимся к истории – кто кому принадлежал? Когда-то в свое время Москва была подчинена Киеву. Так что давайте говорить о корнях, а не о последствиях», – заявил Боднар.

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