На Луганщине семилетний ребенок выпал из окна второго этажа

В Лисичанске (Луганская обл.) вечером 19 декабря из окна выпала семилетняя девочка. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщает пресс-служба патрульной полиции Луганской области.

«Ужасная история произошла вчера, около 20 часов в Лисичанске, в квартале Центральном. Патрульные получили анонимное сообщение о том, что у школы №12, находится девочка на вид семи лет. Ребенок одет только в легкую кофточку и колготы», – говорится в сообщении патрульной полиции.

Патрульные прибыли по указанному адресу.

«Обследовав территорию школы обнаружили девочку, которая сидела на земле босиком, с трудом разговаривала и не могла ходить. На лице ребенка была кровь и ушиблены колени», – рассказали в пресс-службе.

Патрульные вызвали ребенку «скорую помощь», и укутали девочку в теплую куртку.

«Как оказалось, девочка выпала из окна второго этажа, дома неподалеку. Родителей дома нет. Опросив соседей полицейские установили мобильный номер матери и позвонили ей. Вскоре смущенная мать прибежала домой. Зайдя в квартиру она начала искать какую-то подругу, на которую она якобы оставила дочь, а сама пошла в аптеку», – сообщили в полиции.

По предварительному диагнозу врачей ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму. Об этом патрульные уведомили инспекторов ювенальной превенции, для дальнейшего выяснения обстоятельств по делу.