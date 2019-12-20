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Экологию на Донбассе обсудят на следующих переговорах в Нормандском формате

20.12.19 13:48
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Проблема экологии на неподконтрольном украинским властям Донбассе обсуждалась 9 декабря в Париже и будет обсуждаться на следующих переговорах в Нормандском формате. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 декабря, выступая с трибуны Верховной Рады, заявил замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар.

«Экологический аспект в общих чертах обсуждался во время нормандского саммита в Париже. Подробно мы готовим проработку этого вопроса для следующей нормандской встречи», – сказал он.

«Конечно, это чрезвычайно актуальный вопрос. В деталях он прорабатывается в рамках Трехсторонней контактной группы. Никто не снимает его с повестки дня. Он будет на обсуждении у лидеров [стран участниц Норманского формата]», – заявил Боднар.

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