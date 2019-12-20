На Киевщине из-за чиновников переселенцы и участники боевых действий не получат социальное жилье

На Киевщине чиновники Обуховского городского совета лишили возможности более 500 человек, среди которых переселенцы и участники боевых действий на Донбассе, получить социальное жилье. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным ведомства, мэр Обухова и вместе с руководителями земельного и юридического отделов, членами исполкома горсовета и депутатом еще одного горсовета Киевской области незаконно вывели из коммунальной собственности земельный участок под строительство коммерческой недвижимости.

«Под видом реализации в столичном регионе государственных социальных программ по обеспечению жильем участников боевых действий и внутренне перемещенных лиц злоумышленники вывели из собственности громады 1 га земли. Участок, оформленный на подставных лиц местного обслуживающего кооператива, злоумышленники передали киевскому застройщику под строительство элитного коммерческого жилья. Прибыль от продажи квартир в жилом комплексе должна была осесть в карманах чиновников», – говорится в сообщении.

«Из-за действий злоумышленников более полутысячи граждан не получат социального жилья. Сейчас на незаконно изъятый земельный участок наложен арест. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, пятерым организаторам схемы, включая мэру, сообщено о подозрении», – сообщили в СБУ.

По оценкам экспертов, данная незаконная сделка нанесла государству убытки на сумму более 4 млн грн.