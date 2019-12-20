Украина работает над расширением переговорных площадок по Донбассу, – замглавы МИД

МИД Украины работает над расширением переговорных форматов по вопросу урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 декабря, выступая с трибуны Верховной Рады, заявил замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар.

«Обсуждение тематики мира на Донбассе не решается исключительно темой переговоров в рамках Нормандского формата. Мы ведем переговоры от США и Канады до других наших союзников в Европейском Союзе, прежде всего, касательно политического и санкционного давления, в том числе и с соседними странами, которые понимают угрозу, которую представляет РФ. Речь идет о Балтии, о Южном Кавказе, о наших соседях на западе», – сказал он.

«Сейчас мы формируем повестку дня для того, как донести нашу обеспокоенность и привлечь других партнеров, но в не в Нормандский формат, а в другие параллельные треки, которые позволят оказывать давление на Россию, чтобы она выполняла свои обязательства, подписанные в рамках Нормандского формата», – сообщил Боднар.

По его словам, также остается актуальным вопрос Будапештского меморандума. «Всех участников, которые подписали Будапештский меморандум, мы привлекаем [к переговорам по урегулированию конфликта на Донбассе] в той или иной мере. Например, США или Великобритания, которые являются подписантами этого документа, они привлекаются и помогают Украине другим способом. Это методы политического давления, это санкции, которые вводятся, а также конкретная помощь Украине, начиная с финансовой помощи и помощи по обороне – военные поставки, тренировки войск и так далее», – прокомментировал дипломат.

«Фактически участие есть. В рамках выполнения своих обязательств по Будапештскому меморандуму частично есть. Вопрос о расширении форматов всегда обсуждается. Конечно, дополнительной стоимостью можно было бы считать привлечение США к самим переговорам, хотя США являются участником этих переговоров, непосредственно проводя их с РФ», – добавил замглавы МИД Украины.

Он также заявил, что МИД Украины осуждает заявление президента России Владимира Путина о том, что якобы восточная часть Украины и все Причерноморье – это «исконные русские земли».