Стала прототипом «Ополченочки»: ГПУ доказала в суде участие в террористической организации «военной» «ДНР»

Генеральная прокуратура Украины доказала в суде участие в террористической организации женщины, которая подбирала и обучала бойцов «ДНР» и стала прототипом главной героини фильма «Ополченочка». Об этом сегодня, 20 декабря, сообщает пресс-служба ГПУ.

Как сообщают в пресс-службе, Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области признал гражданку Украины виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или террористической организации). Обвинение в данном уголовном производстве поддерживалось Генеральной прокуратурой Украины.

«Обвиняемая в качестве "заместителя начальника штаба 11 Дунайско-Енакиевского полка 1 армейского корпуса народного ополчения ДНР", подбирала и обучала добровольцев для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Украины. Указанное лицо неоднократно освещалась СМИ незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР" как пример женщины-военнослужащего. Ее фигура стала прототипом героини фильма "Ополченочка"», – отметили в Генпрокуратуре.

«В ходе досудебного расследования обвиняемая признала вину в совершении указанного преступления и разоблачила незаконную деятельность более 20 кадровых российских военных, находившихся на временно оккупированной территории Донецкой области и участвовавших в ведении агрессивной войны против Украины, а также по поставкам боевой техники с территории РФ», – добавили в пресс-службе.

Напомним, в «ЛНР» сняли первый художественный фильм «Ополченочка», который повествует о женском танковом экипаже, воюющем против украинской армии. Подготовительная работа над лентой началась в ноябре 2016 года, а сами съемки длились около четырех месяцев и завершились 3 октября 2018 года.

В «Ополченочке» были задействованы артисты Луганского музыкально-драматического театра, в большинстве своем они были заняты в массовых сценах. А вот одну из главных ролей доверили «заслуженной артистке ЛНР» Наталье Стародубцевой.

Закрытый показ фильма состоялся 13 мая 2019 года в кинотеатре «Звездочка» в Донецке, а в июне «Ополченочку» показали в Луганске.

Уже после создания фильма прототип главной героини – командир танкового батальона «ДНР» Светлана Дрюк (позывной «Ветерок») – перешла на украинскую сторону. Теперь она готова выступить в Гаагском трибунале. Служба безопасности Украины подтвердила факт вывода Дрюк на украинскую сторону.