Красный Крест после нормандской встречи еще не получил разрешение посетить удерживаемых в ОРДЛО

Международный комитет Красного Креста (МККК) после встречи «нормандской четверки» в Париже обратился за разрешением посетить удерживаемых лиц, в том числе и на неподконтрольных украинским властям территориях. В то же время, ответа от представителей «Л-ДНР» в Комитете до сих пор не получили. Об этом рассказал представитель делегации МККК в Украине Александр Власенков комментарии УНН .

«Мы обращаемся (по доступу к задержанным на оккупированных территориях, – ред.) до этого постоянно, мы постоянно ведем диалог. Иногда он у нас был, в последний раз, например, на неподконтрольных территориях мы осуществляли визит в СИЗО в Макеевке в 2017 году. Даже если, скажем, доступа не было, мы продолжаем контактировать с людьми, которые отвечают за пенитенциарные учреждения, через нас их родственники передавали посылки задержанным там. Этот диалог есть постоянно. Последний раз, если я не ошибаюсь, мы писали письма с просьбой предоставить нам такой доступ. В прошлый четверг, когда было принято решение на саммите "нормандской четверки" в Париже, и в коммюнике появилось, что Красный Крест получил право посещать всех задержанных в связи с конфликтом. Но, поскольку в Париже приняли такое коммюнике, все равно на встрече ТКГ в Минске должны договориться об этом. Мы не являемся членами ТКГ, и пока не знаем, о чем договорились, и мы на наше письмо еще не получили ответ», – сказал Власенко.

На вопрос о том, означает ли это, что до сих пор не был получен доступ, он ответил: «Да».

«Это может произойти в любое время. По состоянию на сейчас этого еще нет», – отметил собеседник издания.

Он рассказал, что МККК имеет специалистов для посещения задержанных в связи с конфликтом на Донбассе – в Славянске, Мариуполе, Северодонецке, Донецке, Луганске, это часть мандата, согласно которому работает организация, в том числе и в Украине.

«Как только нам будет позволено посетить этих людей, мы буквально на следующий день можем это сделать. Нам не надо для этого какие-то дополнительные предпринимать действия. Эти люди у нас есть, они готовы это сделать. Поэтому, просто дело за теми, кто нам должен дать доступ. Если мы его получим, сразу реализуем это право», – отметил он.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины "О предварительном заключении" по обеспечению беспрепятственного доступа представителей Международного комитета Красного Креста к лицам, взятым под стражу».

Напомним, по итогам саммита в Париже было подписано коммюнике, в тексте которого было согласовано, что все стороны «поощряют Трехстороннюю контактную группу способствовать освобождению и обмену удерживаемых лиц, связанных с конфликтом, до конца года на основе принципа "всех на всех", начиная с "всех установленных на всех установленных", при понимании, что международным организациям, включая Международный комитет Красного Креста (МККК), будет предоставлен полный и безусловный допуск ко всем удерживаемым лицам».