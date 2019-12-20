В «ДНР»: Стало известно, сколько человек пострадали в ДТП на трассе (Фото)

В ДТП на трассе в «ДНР» пострадали 3 человека. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Как утверждают в «ДНР», 18 декабря на подъезде к Ясиноватой водитель автомобиля «ВАЗ-217030» в зоне ограниченной видимости на закруглении дороги при совершении обгона двигавшегося впереди в попутном направлении транспортного средства выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «КАМАЗ», который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, водитель и два пассажира автомобиля «ВАЗ» получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Также в «МВД» опубликовали фото с места ДТП:

Фото публикуют и очевидцы в соцсетях: