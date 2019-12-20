Открытие новых КПВВ: Что планирует Украина по Донбассу

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) должна согласовать открытие новых контрольно-пропускных пунктов въезда / выезда (КПВВ) через линию разграничения на Донбассе в течение месяца. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 декабря, выступая с трибуны Верховной Рады, заявил замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар.

«О железнодорожном сообщении речь пока не идет. Речь идет пока что только об открытии дополнительных пунктах пропуска для гуманитарных потребностей, и это поручение получила Трехсторонняя контактная группа, она над этим работает», – сказал он.

По его словам, в частности продолжается обсуждение открытия автомобильного КПВВ «Золотое» в Луганской области и в других местах на линии разграничения на Донбассе. «Это нужно согласовать, чтобы не было срыва с той стороны. С нашей стороны готовность есть», – отметил Боднар.

Замглавы МИД Украины также прокомментировал вопрос информационной политики в отношении Донбасса: «Мы тесно работаем с Министерством культуры над тем, чтобы сформировать пакет месседжей для оккупированных территорий, прежде всего, путем создания специального телеканала на русском языке, которым можно будет доносить сигнал до оккупированной территории».