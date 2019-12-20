Альтернатива Минскому формату есть, – замглавы МИД Украины

Украинские власти продолжают работать над альтернативами переговоров в Минском формате по Донбассу. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 декабря, выступая с трибуны Верховной Рады, заявил замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар.

«Альтернатива Минскому формату есть. Мы уже говорили о возможности использования формулы внедрения миротворческих сил на Донбассе. Но давайте говорить честно: миротворческие силы заходят тогда, когда есть мир», – сказал он.

«Кто принесет мир? Или мы тогда говорим о другой формулировке. О том, что мы должны ввести не peacekeeping operation [операция по поддержанию мира], а о том, что это должна быть операция по внедрению мира – peace enforcement operation. Это означает, что в полномочиях этой миссии было бы приведение сторон к прекращению огня и в нашем понимании – к контролю ситуации над всей территорией, а не на линии разграничения, потому что это тогда шаг в никуда», – продолжил Боднар.

Глава МИД Украины подчеркнул, что украинские власти рассматривают несколько вариантов в отношении Донбасса. «Совет национальной безопасности и обороны обработал 5 вариантов возможного развития событий. МИД в качестве экспертов привлекалось к этому, поэтому не стоит говорить о том, что нет альтернативы», – резюмировал дипломат.

Он также заявил, что Украина не исключает введение миротворцев, а МИД Украины работает над расширением переговорных форматов по вопросу урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.