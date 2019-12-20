В РФ объяснили, почему затягивается обмен: Не все пленные хотят возвращаться

Несколько десятков человек, которых Киев готовился передать представителям «Л-ДНР», по разным причинам попросили исключить их из обменных списков. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на два источника в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ).

По словам собеседника издания, около сорока человек из числа тех, кого украинская сторона готовилась передать, отказались участвовать в обмене и возвращаться в «Л-ДНР». Собеседник не назвал всех причин отказов, отметив лишь, что среди отказников есть как те, кто не хочет возвращаться в неподконтрольные Киеву районы Донбасса, так и те, кто желает отбыть назначенное наказание и тем самым закрыть вопрос уголовного преследования на Украине.

Второй источник, близкий к одной из «республик», подтвердил информацию об отказниках, не назвав их число. «Это их право не меняться. Их никто не заставляет переезжать. Для нас важно, чтобы была очистка. Чтобы все нормы были соблюдены и человек был освобожден и пользовался равными правами, как все остальные граждане. Останется он на территории, подконтрольной Киеву, или приедет к нам – он волен распоряжаться своей судьбой самостоятельно. Важно, чтобы его не понуждали отказаться от обмена. Это должно быть подтверждено», – сказал источник.

Также отмечается, что изначально во время переговоров об обмене речь шла о том, чтобы проверку добровольности отказа, которую запросили «Л-ДНР», осуществили представители Международного красного креста. Однако «власти» «Л-ДНР» выступили против этого и настояли на том, чтобы проверку осуществил координатор подгруппы ТКГ по гуманитарным вопросам (занимается в том числе проблемой обмена) Тони Фриш.

«У нас есть доверие к Тони Фришу. Он, как арбитр, который подтвердит, что отказник принимал решение о выходе из обмена сам, нас устраивает», – сказал представитель одной из «республик».

При этом Фриш сможет приступить к проверке, которая предусматривает встречи с отказниками, только после католического Рождества, которое отмечается 25 декабря.