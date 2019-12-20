Хотел подорвать железнодорожный мост: На Харьковщине агент «МГБ ЛНР» получил 10 лет тюрьмы

На Харьковщине суд приговорил к 10 годам лишения свободы агента «МГБ ЛНР», задержанного контрразведкой Службы безопасности Украины при попытке подорвать железнодорожные пути в Харьковской области. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщает пресс-центр СБУ.

Как уточняется, контрразведчики СБУ в декабре 2018 года предупредили диверсионный акт на объекте транспортной инфраструктуры Харьковщины.

«Оперативники спецслужбы установили, что преступление готовилось агентом так называемого "МГБ ЛНР", которое находится под полным контролем спецслужб Российской Федерации. Для совершения диверсии был выбран дренажный мост под железнодорожным полотном в районе транспортного узла, соединяющего Харьковскую область с районом проведения ООС. Диверсия должна была привести к разрушению и длительному выводу из строя одной из основных железнодорожных артерий, которой обеспечивается логистика для нужд Вооруженных сил Украины на востоке страны», – говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что железнодорожная ветка также активно используется для пассажирских перевозок и расположена в непосредственной близости от населенного пункта. Заложив взрывчатку, злоумышленник выехал в направлении неподконтрольной Украине территории и на расстоянии 30 км инициировал устройство сигналом с мобильного телефона.

«Однако, контрразведчики СБУ заранее заменили взрывное устройство на имитационное средство, благодаря чему диверсию удалось предотвратить», – сказано в сообщении.

Сотрудники спецслужбы задержали исполнителя – жителя Луганской области, который ранее принимал участие в вооруженном противостоянии ВС Украины. Он был завербован представителями «МГБ ЛНР» и по их заданию собирал и передавал информацию о перемещении подразделений ВС Украины в Луганской области.

Впоследствии, добавили в пресс-службе ведомства, он был привлечен к выполнению более сложных задач, в том числе и этого преступления, за выполнение которого ему было обещано материальное вознаграждение представителями «МГБ ЛНР».

Коллегией судей Купянского районного суда Харьковской области исполнитель диверсии признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации), ст. 113 (Диверсия), ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 10 лет и 1 месяц.

«Также задокументировано, что организатором диверсионного акта был сотрудник псевдоспецслужбы Дубровкин Егор Геннадьевич, бывший сотрудник УСБУ в Луганской области, который изменил воинской присяге и вступил в так называемое «МГБ ЛНР». Он находится в розыске СБ Украины за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч. 1 ст. 408 (дезертирство) Уголовного кодекса Украины», – сообщили в СБУ.