В Украине введены в обращение монеты в 5 грн и обновленные купюры в 50 грн

В Украине с сегодняшнего дня, 20 декабря, Национальный банк ввел в обращение обновленные банкноты номиналом 50 грн, а также монеты номиналом 5 грн, которые постепенно заменят бумажные банкноты. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«В первую очередь Национальный банк планирует ввести в обращение по 5 млн 50-гривневых банкнот и 5-гривневых монет. Первая партия этих денежных знаков уже распределена между подразделениями Национального банка в регионах. Банки смогут отныне получать обновленные денежные знаки в Национальном банке и выдавать их своим клиентам», – сказано в сообщении.

Отмечается, что Нацбанк создал максимально удобные условия для граждан – им не нужно обменивать банкноты номиналами 5 и 50 грн старого образца на обновленные монеты и банкноты. Они смогут неограниченный период времени рассчитываться одновременно и новыми денежными знаками, и предварительным банкнотами соответствующих номиналов.

Банкноты номиналом 5 и 50 грн предыдущих лет выпуска постепенно, в результате естественного износа, будут заменяться в обращении монетами и обновленными банкнотами. «Со временем количество обновленных банкнот и монет в обращении будет увеличиваться в зависимости от потребностей экономики», – добавили в НБУ.