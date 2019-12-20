Чехия направила более 35 тыс. евро на поддержку Плана действий СЕ для Украины

Более 35 тыс. евро предоставила Чехия на имплементацию Плана действий Совета Европы (СЕ) для Украины, передает «Укринформ» со ссылкой на информацию, полученную в Совете Европы.

«Чехия в качестве жеста доброй воли внесла более 35 тыс. евро на поддержку имплементации Плана действий Совета Европы для Украины на 2018-2021 годы», – отметили в СЕ.

План действий СЕ для Украины – это стратегический программный документ, который имеет целью через сотрудничество способствовать усилиям страны, направленным на согласование своего законодательства, институтов и практики с европейскими стандартами в области прав человека, верховенства права и демократии и, следовательно, поддерживать страну в исполнении своих обязательств как государства-члена Совета Европы.

Общий бюджет этого плана составляет 29,5 млн евро. Документ одобрил Комитет министров СЕ в феврале 2018 года.