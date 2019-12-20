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В Украине со следующего года проблема выплаты зарплат шахтерам должна исчезнуть, – премьер-министр

20.12.19 18:24
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине Кабинет министров делает все возможное, чтобы со следующего года проблема выплаты зарплат шахтерам исчезла навсегда. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает «Укринформ».

«Мы в правительстве при поддержке народных депутатов, парламентского большинства делаем все возможное, чтобы шахтеры получали ту зарплату, которую они заслуживают. Мы ведем работу, чтобы в следующем году эта проблема навсегда ушла в прошлое», – сказал Гончарук.

По его словам, в Украине, к счастью, достаточно теплая зима, но это плохо для угольной генерации, так как угля нужно сжигать значительно меньше, а это значит, что уголь в тех объемах, которые есть, не нужен.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины выделил более 322 млн грн на зарплату шахтерам.

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